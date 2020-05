Kourtney Kardashian non è incinta e mette a tacere tutti così

Kourtney Kardashian non è incinta. Lo ha ribadito lei stessa quando alcuni fan hanno commentato una foto in costume. Le forme arrotondate hanno fatto subito pensare a una gravidanza, ma lei ha smentito tutto e ha risposto: "Questa sono io con qualche chilo in più. E mi piaccio così. Ho partorito tre volte, e questa è la forma del mio corpo". E così zittisce tutti.

L'influencer ha 3 figli dall'ex compagno Scott Disick, e mostra con fierezza il suo corpo di 41enne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) in data: 13 Mag 2020 alle ore 10:09 PDT

Non è la prima volta che i follower pensano che sia incinta. Anche lo scorso mese, infatti, Kourtney ha dovuto chiarire la questione a seguito della condivisione di alcune foto succinte. Tempo fa in una diretta Instagram, la regina dei reality aveva detto in merito: "Potrei pensare: Oh mio Dio, sembro incinta? Ma per me le curve formose sono molto femminili. Amo il mio corpo, quindi non mi sono offesa".