Breaking Bad, ecco il Monopoly dedicato alla storia di Walter White

“Breaking Bad” è una serie tv di grande successo, considerata da molti come una delle migliori degli ultimi anni. Sarà probabilmente per questo che è stata trasformata in una nuova versione del famosissimo gioco di società Monopoly. Walter White e gli altri personaggi della storia, così come i luoghi nei quali è ambientata, diventano i protagonisti sul tabellone del gioco a partire dalle pedine.

I giocatori potranno infatti scegliere alcuni tra gli oggetti iconici della serie, come il cappello di Heisenberg, la campanella di Hector Salamanca, un barile di soldi, una maschera antigas, il famoso orsetto di peluche rosa e il camper in cui Walter e Jesse “cucinano”.

Scordatevi Vicolo Stretto o Parco della Vittoria: nel Monopoly di Breaking Bad, infatti, si potranno acquistare e vendere solo le famose location della serie, dallo studio legale di Saul Goodman, fino al ristorante di Gustavo Fring, Los Pollos Hermanos. Le case sono diventate “tented houses”, mentre gli hotel “SuperLab; ovviamente sono cambiate anche le carte imprevisti e probabilità, sostituite dalle carte Heisenberg e da quelle Walter White.

Ai fan di Breaking Bad, insomma, questa versione del Monopoly di certo piacerà molto: chi fosse interessato, può acquistarla nella versione in inglese sul sito thep.games per 40 dollari.