Seychelles: crociere vietate fino al 2022 per prevenire i contagi

Gli amanti delle crociere dovranno dire addio per ben due anni agli scenari mozzafiato dell'arcipelago famoso in tutto il mondo per le sue spiagge e i fondali.

Il Governo delle Seychelles, per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, è corso ai ripari dichiarando lo stop alle crociere e agli scali a Port Victoria fino al 2022. L'annuncio del ministro del Turismo Didier Dogley è stato riportato dal quotidiano locale Seychelles Nation.

Di fatto ad oggi le Seychelles hanno registrato solo un numero molto limitato di casi: si parla di 11 positivi registrati. Ma l'obiettivo del Governo è quello di tutelare il territorio da una seconda ondata di contagi, che potrebbe causare una crisi sanitaria.

Inutile nascondere che il settore del turismo è stato duramente colpito da questa emergenza, per questo il Governo ha anche elaborato un piano di intervento, prevedendo misure che vanno dall'alleggerimento degli oneri finanziari e fiscali ai prestiti agevolati.

(Credits photo: Getty)