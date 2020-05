Cuocere in modo perfetto un hamburger (soprattutto se di grandi dimensioni) può non essere semplicissimo, in modo particolare quando lo si fa su una griglia.

Il rischio di bruciare l'esterno mentre l'interno resta crudo è molto alto. Per non parlare di quando la carne diventa troppo secca e asciutta.

Ebbene, c'è un trucchetto semplicissimo per evitare che questo accada e viene messo in pratica anche da alcuni grandi chef. Basta usare un cubetto di ghiaccio!

Il procedimento è semplicissimo: dopo aver disposto gli hamburger sulla griglia calda, bisogna infilare un cubetto di ghiaccio al centro della carne e lasciar cuocere fino al suo scioglimento (e comunque per 3/4 della cottura complessiva). Poi si capovolge l'hamburger e si porta a termine la cottura.

Il risultato è incredibile: hamburger ben cotti e decisamente più succosi!

Bisogna dire, però, che di trucchetti per una grigliata perfetta ce ne sono anche tanti altri.

Ad esempio non tutti sanno che, prima di infilzare la carne, i bastoncini in legno per gli spiedini andrebbero lasciati in ammollo nell'acqua fredda per circa 10 minuti. In questo modo non si rischia che rilascino schegge o che prendano fuoco durante la cottura.