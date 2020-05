È morto l'attore di "Beautiful" e "Modern Family" Fred Willard

È stato John Forrester in "Beautiful" e Frank in "Modern Family". All'età di 86 anni è morto l'attore comico Fred Willard, per cause naturali. A darne per prima la notizia è stata Jamie Lee Curtis, che su Twitter ha scritto: "Abbiamo avuto tanta fortuna a godere dei regali di Fred Willard".

Poi è arrivato anche l'annuncio via social dalla figlia Hope, che scrive per lui parole bellissime: "Mio padre è morto in pace la scorsa notte alla fantastica età di 86 anni. Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici tutti fino alla fine. Lo abbiamo amato così tanto. Ci mancherà per sempre".

It is with a heavy heart that I share the news my father passed away very peacefully last night at the fantastic age of 86 years old. He kept moving, working and making us happy until the very end.We loved him so very much!

We will miss him forever. — Hope Willard (@Mulbytime7) May 16, 2020

Importante anche la sua partecipazione a "Best in Show". Ha ricevuto tre candidature agli Emmy come miglior attore guest star in una serie tv commedia, grazie al ruolo in "Tutti amano Raymond", e una volta per "Modern Family". Nella sua lunga vita ha partecipato a più di 300 film e serie tv, tra cui: "Get Smart", "The Bob Newhart Show", "Laverne & Shirley", "The Love Boat", "Golden Girls", "Roseanne", "Married... with Children", "Lois & Clark", "Mad About You" e "Ally McBeal".

Ma non solo commedie e serie tv, Fred ha recitato anche in film importanti come "Anchorman" e "WALL•E". Molti colleghi hanno speso parole bellissime per salutare Fred, era un uomo gentile ed educato, e un comico insuperabile.