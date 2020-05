"Trovate un amico di letto": l'invito dell'Olanda ai single per limitare il contagio

"Seksbuddy" è il termine olandese che indica un'amicizia speciale, quella dove si fanno le coccole ma senza particolari conseguenze sentimentali. In pratica, un amico di letto. Ed è proprio questo, quello che i Paesi Bassi hanno consigliato a tutti i single. Dopo aver ricevuto numerose critiche, le Autorità hanno deciso di rivolgersi alle persone che non hanno una compagno/a, marito/moglie, indicando loro di limitare il contagio e scegliere un solo partner per questo periodo di lockdown. Quindi li hanno spinti a trovarsi un amico di letto.

Nella guida ufficiale dell’Istituto nazionale per la Salute pubblica e l’ambiente (RIVM), troviamo una parte in cui si consiglia ai single di prendere "accordi soddisfacenti", con persone consenzienti al fine di attivare una storia di tipo sessuale in maniera limitata. In genere, chi non ha una relazione fissa tende ad avere più opportunità di incontri: ed è proprio questo che i Paesi Bassi vogliono evitare.

Ecco quello che si legge nella guida: "Se i single scelgono di avere un rapporto intimo, si dovrebbero prendere precauzioni per ridurre al minimo il rischio di esposizione al Coronavirus. Discutete insieme sul modo migliore per farlo. Per esempio, incontratevi con la stessa persona per avere un contatto fisico (come un compagno di coccole o un compagno di letto), a condizione che non siate affetti da malattie. Prendete accordi con questa persona sul numero di altre persone che frequentate. Più persone si vedono, maggiori sono le possibilità di diffondere il Coronavirus".