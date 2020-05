Ricordate la "pinza" (o mollettone)? Sta tornando di moda...

Ritorno in grande stile per la pinza per capelli. Il maxi mollettone – in inglese claw clip – è tornato in auge, a testimonianza della voglia di uno stile semplice e naturale, anche da parte delle celebrities.

Pinza is back, per un raccolto morbido ma sempre ricco di fascino, oltre che comodo e meno stressante per i capelli, rispetto all'elastico.

Un modo pratico di acconciare i capelli con estrema rapidità, che veniva confinato ai soli momenti di intimità quotidiana, ora ritrova il suo momento di gloria, anche grazie alle numerose star che lo usano con estrema disinvoltura, mostrandolo nelle foto sui loro profili social.

Modelle del calibro di Bella Hadid e Kaia Gerber immortalano su Instagram le loro acconciature easy chic ottenute grazie alla pinza che, a cavallo fra gli anni Novanta e i primi Duemila, è stato l'accessorio di punta. All'epoca le acconciature erano estremamente naturali e anche quando si optava per uno sciolto, era sempre pieno di volume e morbido. Il ritorno della pinza per capelli conferma che la moda è ciclica e sempre pronta a reinventarsi!

