20 anni fa andò in onda l'ultimo episodio di Beverly Hills 90210

L’ultimo episodio è andato in onda il 17 maggio 2000, dopo dieci stagioni e 293 episodi. Donna e David si sposano, mentre Kelly tenta un ritorno di fiamma col suo amore di sempre Dylan. Questo l'epilogo della serie cult degli anni '90 - Beverly Hills 90210 - che raccontava le avventure, i drammi e gli amori di un gruppo di liceali del quartiere più ricco di Los Angeles.

Per ben 10 anni i gemelli Brandon (Jason Priestley) e Brenda Walsh (Shannen Doherty), Kelly Taylor (Jennie Garth), David Silver (Brian Austin Green), Steve Sanders (Ian Ziering), Donna Martin (Tori Spelling), Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris) e Dylan McKay (Luke Perry) hanno fatto parte della vita di milioni di giovani in tutto il mondo che in quegli episodi ritrovavano pezzetti della loro esistenza.

Il telefilm più di ogni altro celebrava l’amicizia, un legame grazie al quale i protagonisti superano gli ostacoli dell'adolescenza prima, e della vita da adulti poi. Ma dietro tanto successo e clamore i destini di questi attori non sono stati poi così facili, nè felici.

Luke Perry è scomparso il 4 marzo 2019 in seguito a un ictus a soli 52 anni.

Shannen Doherty – allontanata dal set di Beverly per il suo temperamento – dopo i problemi di alcol, ha avuto un tumore al seno, una tragedia personale che sta ancora affrontando a viso aperto.

Da non credere ma anche il bravo ragazzo per eccellenza Brandon (Jason Priestley), è caduto vittima dell'alcol e di alcuni incidenti gravi.

Tori Spelling, figlia del produttore della serie, non ha saputo gestire il successo, anche economico, dissipando i suoi ricavi.

E anche agli altri protagonisti sotto il profilo professionale non è andata molto bene: Ian Ziering (Steve) per un periodo ha fatto lo spogliarellista a Las Vegas, mentre Jennifer Garth (Kelly) e Brian Austin Green (David) hanno continuato a fare film ma non ad alti livelli, rimanendo sempre un po' imprigionati nei loro vecchi personaggi.

Un anno fa il cast, orfano di Luke Perry, si è ritrovato per lo spin off di BH90210, ma l’effetto nostalgia ha deluso le aspettative e il progetto si è concluso dopo sei episodi.