Il segreto per preparare a casa le patatine fritte come quelle del Mc Donald's

A chi non è salita la voglia di gustare delle patatine fritte croccanti come quelle che si mangiano da Mc Donald's? In queste settimane di lockdown è stato difficile rinunciare a molte delle nostre abitudine, come andare al fast food per esempio, e così ci siamo tutti un po' cimentati in cucina.

E allora perché non continuare per preparare in casa delle ottime patatine fritte? Vi sveliamo il segreto per riuscire ad ottenere un piatto prelibato e perché no, anche a risparmiare!

Come prima cosa affettate le patate utilizzando, possibilmente, un utensile che vi aiuti a tagliarle in egual misura e mettetele a bagno per qualche minuto. Dopo aver atteso il tempo necessario, scolatele e preparate un composto di sciroppo d’acero o miele e zucchero e lasciate a bagno per 10 minuti.

Trascorso il tempo necessario per far assorbire il tutto, tamponatele con della carta assorbente e riponetele nel congelatore per almeno venti minuti.

A questo punto siete pronti per la cottura: fate riscaldare dell’olio di semi, versatevi le patate e aspettate che diventino belle dorate. Scolatele in un foglio di carta assorbente o carta paglia per fritto, et voilà: ecco le vostre patatine fritte proprio come da Mc Donald's!