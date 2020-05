Torna al bar dopo la quarantena e decide di pagare un caffè 50 euro per aiutare i baristi

Oggi finalmente hanno riaperto anche bar e ristoranti, anche se con tutte le cautele del caso, con l’obbligo di mascherine, guanti, controlli, massima igiene e distanziamento tra i clienti. Per i locali non sarà semplice rialzarsi: la chiusura forzata dovuta alla quarantena è stata un duro colpo per tutte le attività commerciali, senza contare che adesso non sarà facile fare gli stessi incassi di prima, almeno non subito.

Ecco perché, a Marsala, il cliente di un bar in via Roma si è reso protagonista di un gesto eclatante di solidarietà: anziché 80 centesimi, l’uomo ha deciso di pagare il suo primo caffè post quarantena ben 50 euro. “Tieni pure il resto – ha detto il cliente alla cassiera stupita, come riporta il Corriere – siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare. Sono una persona fortunata – ha continuato – ho uno stipendio da dipendente pubblico che è pagato dalle tasse che anche tu versi. A domani”.

L’uomo sarebbe un cliente abituale del bar in questione ed è anche per questo che ha deciso di aiutare il suo barista di sempre ad affrontare la riapertura dopo due mesi senza incassi.