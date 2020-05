Chiaverano: sesso in pieno giorno sulla riva del lago

Un momento di accesa passione ha travolto due ragazzi, nel primo pomeriggio di ieri, sulla piattaforma del Lago Sirio a Chiaverano. I due giovani amanti sono stati sorpresi, completamente nudi, in atti intimi e subito immortalati dalla fotocamere dei passanti. Tra i primi ad accorgersi delle effusioni della coppia, Dario Moia, titolare dello Chalet Moia, che si affaccia sul proprio sul lago.

Oggi il vicesindaco, Maurizio Tentarelli, ha commentato l'accaduto definendolo “una nota di colore, in un momento triste”. Forse si tratta molto di più di questo, considerato che sono state violate le norme del distanziamento sociale e per di più in un luogo pubblico, alla presenza di passanti increduli.

La piattaforma sul Lago Sirio sembra ormai diventata il posto romantico per eccellenza, rifugio di giovani innamorati, questa volta però, teatro di atti osceni in luogo pubblico e violazione del lockdown, in piena pandemia. La coppia è stata ovviamente denunciata, in attesa della identificazione.