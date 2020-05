Joaquin Phoenix e Rooney Mara diventeranno genitori

La foto che li ritraeva seduti sulle scale a mangiare un panino al termine della serata in cui lui ha vinto l’Oscar ha fatto il giro del mondo, facendo emozionare tutti: oggi la bellissima coppia formata da Joaquin Phoenix e Rooney Mara torna a far parlare di sé perché c’è un bimbo in arrivo. Secondo quanto rivelato da Page Six, l’attrice sarebbe incinta e per entrambi si tratta del primo figlio.

Lui ha 45 anni e lei 35, dalla scorsa estate si parla anche di matrimonio ma su questo non ci sono conferme ufficiali; anche della gravidanza, in realtà, la coppia non ha fatto sapere nulla perché entrambi sono molto riservati e preferiscono tenere le notizie importanti al sicuro. Stanno insieme dal 2016, anche se si sono conosciuti nel 2014 sul set di “Her”. All’inizio, però, Joaquin era convinto che lei lo “disprezzasse” perché non gli dava molta confidenza.

Rooney, invece, era solo molto timida. “È l’unica ragazza che io abbia mai cercato su internet – raccontò Phoenix a Vanity Fair America – eravamo solo amici di mail e non avevo mai cercato una ragazza online”. Tempo dopo si sono ritrovati sul set di “Mary Magdalene” ed è da lì che hanno iniziato a frequentarsi, fino ad andare a convivere sulle colline di Hollywood nel 2018. I due attori sembrano davvero anime gemelle: condividono tutto, a cominciare dai loro ideali che li hanno portati a essere attivisti per i diritti degli animali e impegnarsi nel sociale. L’arrivo di questo bambino, dunque, sarà davvero il coronamento di una bellissima storia d’amore.