Naomi Campbell con mascherina, visiera e tuta fa infuriare i follower: “Hai addosso più protezioni dei medici”

Naomi Campbell ha pubblicato su Instagram un selfie che la ritrae a bordo di un aereo e ha scatenato una polemica. Nell’immagine, infatti, la modella indossa una mascherina, una visiera, degli occhiali e persino una tuta protettiva integrale, dispositivo che usano solo i medici negli ospedali.

Mentre qualche fan le ha detto di fare bene a stare al sicuro, molti altri l’hanno aspramente criticata, accusandola di esagerare con i dispositivi di protezione e di sprecarli, mentre negli ospedali scarseggiano per i medici che rischiano la vita ogni giorno nella battaglia contro il Covid-19.

“Ti rendi conto dello spreco di dispositivi di protezione individuale? – ha scritto ad esempio un follower - Quelli che usi per te stessa, se risparmiati, potrebbero tornare utili a chi lavora in prima linea negli ospedali. Questo è un comportamento estremamente egoista”. “Hai addosso più dispositivi di protezione dei medici che davvero assistono i pazienti Covid-19 – ha scritto un’altra persona - Dovresti ripensare la tua scelta”. In tanti, inoltre, hanno sottolineato che molto probabilmente Naomi si trovava su un jet privato e, in tal caso, vorrebbe dire che era l’unica passeggera. Se così fosse, l’utilizzo di così tanti dispositivi di sicurezza appare davvero ingiustificato. Naomi, però, sembra infischiarsene delle critiche e va avanti per la sua strada.