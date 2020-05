Licenziamenti vietati fino a luglio: lo stabilisce il decreto "Rilancio"

L’articolo 83 del decreto «Rilancio» prolunga di altri tre mesi la disposizione del decreto «Cura Italia» che per 60 giorni impediva i "licenziamenti collettivi" e imponeva il divieto assoluto di licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo.

Con la nuova disposizione, ai primi 60 giorni (da contare partendo dal 23 febbraio, inizio dell'emergenza sanitaria in Italia), si aggiungo altri 3 mesi, arrivando così a luglio.

Lo stesso decreto stabilisce anche la revoca dei licenziamenti disposti dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 senza oneri per il datore di lavoro e facendo contestualmente richiesta di trattamento di cassa integrazione per il dipendente.

Al momento gli unici licenziamenti che restano ammessi sono quelli per giustificato motivo soggettivo.

Oltre a questo, sono numerosi i punti disposti dal Governo per sostenere le aziende e i lavoratori in questo momento di difficoltà, come:

aumento importo dei bonus per lavoratori autonomi;

conferma del reddito di emergenza;

raddoppio dei fino bonus baby sitter;

conferma del congedo parentale pagato;

diritto di smart working per i genitori;

proroga della cassa integrazione per ulteriori 9 settimane;

aiuti a fondo perduto per le aziende;

sospensione dell'Irap e posticipo delle scadenze fiscali;

sconti in bolletta per piccole e medie imprese;

sgravio per gli affitti di attività commerciali;

reddito di emergenza;

regolarizzazione dei rapporti di lavoro non regolare;

rinvio scadenza delle cartelle esattoriali;

rinnovi agevolati per i contratti a termine.

(Credits photo: Getty)