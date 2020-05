Trovato morto l'attore di "Twilight" Gregory Tyree Boyce

Lo scorso 13 maggio Gregory Tyree Boyce è stato trovato senza vita nella sua casa di di Las Vegas insieme alla compagna, Natalie Adepoju.

Secondo quanto riportato da E!News, a scoprire i due corpi senza vita sarebbe stata la cugina di Gregory: la donna sapeva che Boyce doveva partire per Los Angeles e si sarebbe insospettita vedendo la sua auto ancora parcheggiata sotto casa. Al momento non sono state rese note le cause della morte.

Gregory e Natalie vivevano insieme a Las Vegas per stare vicino alla famiglia d'origine dell'attore, ma Boyce si recava molto spesso a Los Angeles per lavoro e per vedere sua figlia nata da una precedente relazione.

Gregory era una persona molto positiva e solare e in tanti hanno espresso il proprio cordoglio per questa perdita. La famiglia di Natalie ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme per riportarla a casa.

L'attore, scomparso a soli 30 anni, era diventato famoso per aver interpretato in Twilight il ruolo di Tyler Crowley, uno degli studenti della Forks High School che rischia di investire Bella prima che il vampiro Edward Cullen intervenga per salvarla.

(Credits photo: express.co.uk)