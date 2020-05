Leclerc lascia la fidanzata fuori casa mentre gioca ai videogiochi

Come tanti suoi coetanei, anche il giovane pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ama giocare ai videogiochi, soprattutto a quelli online che vanno tanto di moda oggi. La sua passione per i videogames, però, le è costato una bella strigliata da parte della sua fidanzata Charlotte Siné, da lui lasciata fuori casa per circa mezzora proprio per colpa della consolle.

La giovane si era scordata le chiavi e Leclerc era talmente concentrato in una gara in streaming che non si è accorto del telefono che squillava. Dopo aver atteso circa 25 minuti, Charlotte ha pensato bene di contattare il suo fidanzato iscrivendosi alla chat del suo canale Twitch per inviargli così un messaggio in diretta e riuscire a farsi aprire finalmente la porta di casa.

A raccontare il divertente episodio è stato lo stesso pilota su Twitter: “La mia ragazza ha dovuto sottoscrivere un abbonamento a Twitch per potermi chiedere di aprirle la porta in chat – ha scritto - Ha aspettato di sotto per 25 minuti, visto che avendo le cuffie non riuscivo a sentirla. Ero veramente concentrato sulla gara”.

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn't hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 16, 2020

Leclerc stava giocando a DiRT Rally 2.0 e le immagini riprese in diretta confermano che in effetti era talmente preso dalla gara da non proprio sentito il campanello di casa. Il 22enne, però, ha spiegato che se in questo periodo sta giocando molto è solo per non perdere l’allenamento, visto che non può allenarsi nella realtà a causa della pandemia: “I videogiochi aiutano a mantenere attivi i riflessi, sono la cosa più vicina al reale che si possa guidare in questo momento. Così sarò più pronto quando ripartiremo – ha spiegato - io e tutti i colleghi della mia generazione prendiamo molto sul serio queste competizioni, specialmente quelle ufficiali”.