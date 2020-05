Il wrestler Shad Gaspard è disperso in mare: stop alle ricerche

Sono ormai trascorsi più di due giorni da quando una nuotata nell'oceano della star del wrestling Shad Gaspard con suo figlio e alcuni amici si è trasformata in tragedia a causa di improvvise correnti. Mentre il resto del gruppo (compreso suo figlio di 10 anni) è stato miracolosamente portato in salvo dai bagnini, del lottatore, travolto da un'onda anomala, si sono perse le tracce.

Le ricerche sono scattate immediatamente, ma nonostante l'intervento di sommozzatori e gruppi speciali, non è stato possibile ritrovare Gaspard. Secondo i funzionari l'atleta potrebbe essere affogato. Per questo le ricerche, ormai disperate, potrebbero essere interrotte a breve.

In una nota ufficiale diffusa dal procuratore di Shad, la famiglia ha fatto sapere di apprezzare il sostegno dei tantissimi fan, ma di non essere ancora pronta a rilasciare dichiarazioni.

Solo pochi giorni prima l'atleta (nonché attore nel blockbuster Marvel Black Panther) aveva condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui, passeggiando proprio su quella stessa spiaggia (Venice Beach) con suo figlio, si diceva felice e soddisfatto della vita costruita per sé e per la propria famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Love the life I built for my self and my family. Un post condiviso da Shad Gaspard (@shadbeast13) in data: 6 Mag 2020 alle ore 8:54 PDT

(Credits photo: rappler.com)