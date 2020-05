Prende l’aereo e i posti sono quasi tutti occupati: “Non mi sono mai sentita così in pericolo”

Tornare a viaggiare con la pandemia ancora in corso fa paura. Tuttavia, i passeggeri si affidano alle disposizioni governative e anche al buon senso delle compagnie aeree, le quali dovrebbero far mantenere la distanza tra i passeggeri e obbligare loro a indossare le mascherine.

La brutta esperienza vissuta da un passeggera americana a bordo di un velivolo dell’America Airlines, partito da Fresno in California e diretto a Dallas in Texas, dimostra, però, che purtroppo molte persone ancora non hanno capito cosa occorre fare per bloccare il contagio.

Quando la donna si è seduta al suo posto si è guardata intorno e ha scoperto che quasi tutte le file di posti erano occupate, mentre come minimo i passeggeri avrebbero dovuto occupare posti alternati. Inoltre, pochissime persone indossavano la mascherina. La passeggera ha denunciato l’accaduto con un video pubblicato su Twitter: “L’aereo è così affollato – ha detto nella clip – non mi sono mai sentita tanto in pericolo in vita mia”.

Just flew on @AmericanAir flight AA1154 from Fresno to Dallas. Apparently airlines are exempt from CDC guidelines for social distancing. All rows with the exception of maybe 4 rows were completely full of passengers. I've never felt so unsafe in my life. @CNN @CDCgov pic.twitter.com/D67KmZuzvl