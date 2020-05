Ipotesi choc sulla morte del figlio di 8 anni dell'ex calciatore Michele Bacis: stava giocando con la realtà virtuale

Si fa largo un'ipotesi choc sulla morte del piccolo Jacopo, il figlio di 8 anni dell'ex calciatore di Fiorentina e Genoa Michele Bacis. Il bimbo è morto due giorni fa intorno alle 22 precipitando dalla finestra della sua cameretta al terzo piano, ad Arezzo.

Secondo alcune indiscrezioni sulle indagini, al momento della caduta Jacopo stava giocando ad un videogame di realtà virtuale. Il tablet del bambino è stato infatti trovato sul pavimento della cameretta con il gioco ancora in esecuzione.

Per ora non è stato reso noto il nome del gioco, ma si sa che è un videogame che ha avuto successo in tutto il mondo. Il giocatore impartisce comandi muovendo il tablet e, presumibilmente, muovendosi all'interno della stanza. Probabilmente, giocando, il bambino non si è accorto di essersi avvicinato troppo alla finestra e ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto.

Per accertare la dinamica, il pm ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati. La polizia si occuperà di indagare anche sulla eventuale pericolosità del gioco. Intanto oggi si svolgeranno in forma privata i funerali del bimbo.

(Credits photo: Arezzo Notizie)