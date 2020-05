Lascia il figlio di 14 mesi in auto e gli dà fuoco: il piccolo è grave, raccolta fondi per salvarlo

Una mamma di 23 anni ha lasciato il figlio di 14 mesi all'interno della sua macchina, ha preso del carburante è ha incendiato l'automobile. Kairon è stato estratto vivo dal rogo, ma ora versa in gravi condizioni. Il terribile gesto è avvenuto domenica scorsa a Columbia, nella Carolina del Sud: Caylin Allise Watson è una mamma giovane e ancora non sappiamo perché abbia appiccato il fuoco, lasciando il piccolo nel seggiolino all'interno dell'autovettura.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti, che hanno assistito alla scena. Kairon era ancora vivo quando sono arrivati i soccorsi, ma ha riportato molte ustioni di secondo e terzo grado su un quinto del corpo. È stato già sottoposto d'urgenza a un intervento: i medici dicono che ce ne vorrà un altro.

La donna ora si trova in prigione, senza cauzione, è accusata di tentato omicidio e incendio doloso di primo grado. Nel frattempo il padre del piccolo ha lanciato una raccolta fondi su internet al fine di recuperare i soldi che servono per le cure mediche. È sotto shock: "Quando cresci non pensi mai che cose del genere possano capitare proprio a te", ha dichiarato.