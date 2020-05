Troppa fila davanti alla gelateria: multa per 280 euro e clienti mandati via

Amara ripartenza per una gelateria Torino, multata domenica mattina dai vigili perché troppo "affollata".

A raccontare come si è svolta la vicenda è stato Vittorio, il titolare della gelateria Lucco, secondo il quale i clienti, sebbene numerosi (pare fossero circa 150), erano tutti in coda e distanziati, con tanto di mascherina, in attesa di ritirare la prenotazione o fare l'ordine. All'ora di pranzo, però, sono arrivate due pattuglie della polizia municipale e hanno multato il titolare del locale per 280 euro e mandato via tutti i clienti in attesa del proprio turno.

Vittorio, amareggiato più per la mancanza di elasticità che per la multa in sé, ha lamentato di essere stato "multato perché lavorava". Poi ha raccontato di voler vendere il proprio gelato in sicurezza e di aver dotato il locale e tutti i propri dipendenti dei dispositivi necessari, oltre ad aver disposto l'accesso contingentato alla gelateria. "Non posso fare il gelatiere e anche il vigile", ha detto.

C'è da dire che, dopo la sanzione, Vittorio ha cambiato strategia. Ora un dipendente resta fuori in strada a prendere le ordinazioni e viene chiesto ai clienti di non sostare in prossimità del locale.

