Leonardo DiCaprio aiuta i gorilla in Congo donando 2 milioni di dollari

Leonardo DiCaprio dimostra ancora una volta di avere un cuore grandissimo. La sua battaglia a favore di animali e ambiente continua con la donazione di 2 milioni di dollari al Parco di Virunga, in Congo, il più antico di tutta l'Africa e patrimonio dell'Unesco. La sua intenzione è quella di salvare i gorilla di montagna, che ogni giorno, insieme ai ranger, rischiano la vita.

Proteggere gli animali e l'ambiente in cui vivono è la cosa più nobile che ci sia. In questa parte del mondo, le continue operazioni di bracconaggio stanno mettendo a repentaglio il benessere dei gorilla e, con loro, anche di chi si prende cura di loro. I ranger uccisi in servizio sono, infatti, ben 170.

Ecco l'appello di Leonardo: "Il Parco Nazionale di Virunga è una delle aree più biologicamente diverse del pianeta e ospita il gorilla di montagna in pericolo di estinzione. Tre settimane fa, dodici guardie forestali e il loro autista hanno tragicamente perso la vita proteggendo i civili da un attacco armato di un gruppo di miliziani. Il futuro di Virunga è in bilico poiché affronta gli impatti dell’Ebola e COVID-19, e ora questo recente attacco. Oggi, con l’aiuto di @EarthAlliance, @EmersonCollective e @Global_Wildlife_Conservation, insieme al supporto di @europeaid e @VirungaNationalPark, abbiamo annunciato il Fondo Virunga, con 2 milioni di dollari di finanziamenti. Se puoi, unisciti a me nel sostenere il fondo oggi".

Il Parco di Virunga calamita verso di sé l'interesse dell'industria petrolifera: le Istituzioni locali hanno dato l’85% del territorio del parco proprio a loro. Questo vuol dire che i gorilla dovranno sparire tutti. Non solo il petrolio, questi animali sono minacciati anche dalla deforestazione, che ha lo scopo di trasformare la legna in carbone, illegalmente. Gli interessi in campo sono tanti e le attività criminali dilagano.