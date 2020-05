Chiara Ferragni avrebbe una sosia: ecco di chi si tratta

Lucrezia Melito Mangilli è la giovane studentessa che sta facendo parlare di sé per l'incredibile somiglianza con Chiara Ferragni, notata durante la replica di una puntata di "Ciao Darwin 8" mandata in onda qualche giorno fa.

Lucrezia ha partecipato alla sfida “Umani contro Mutanti”, conquistando il pubblico per una sensualissima sfilata in lingerie, ma anche per i suoi occhi azzurri e i lineamenti che ricordano molto la nota influencer.

Ad evidenziare la somiglianza è stata proprio una concorrente della categoria avversaria, quella dei mutanti (capitanata dal Ken umano), che l'ha accusata di voler imitare la Ferragni. Ma Lucrezia ha risposto senza esitazione di non voler imitare nessuno: “Le mie curve sono naturali, sono come mi vedete“.

Sta di fatto che Lucrezia condivide spesso gli articoli che parlano di questa somiglianza, che le fanno certamente guadagnare visibilità.

Ma chi è Lucrezia Melito Mangilli? Lucrezia è una studentessa di Farmacia, nonché modella e influencer. È nata a Udine e discende da una famiglia di nobili origini.

(Credits photo: Instagram/lucreziamangilli)