Hunger Games: arriva il libro prequel della saga

Da ieri, 19 maggio, è in libreria il libro prequel di Hunger Games: "Ballata dell’usignolo e del serpente". È ambientato 64 anni prima rispetto alle storie raccontate nella fortunata trilogia di Suzanne Collins. Il nuovo volume si concentra sul Presidente Coriolanus Snow. Non ci saranno, quindi, Katniss (Jennifer Lawrence al cinema) e Peeta (Josh Hutcherson), ma si potranno scoprire cose interessanti che fanno parte del passato. Come ad esempio, chi ha inventato gli Hunger Games? Come questi giochi si sono evoluti fino a diventare uno strumento di propaganda?

In attesa di leggere il libro, intanto si sta pensando alla sua trasposizione cinematografica. Il primo film della saga risale al 2012 e portò la protagonista, Jennifer Lawrence, al successo planetario. Poi seguirono "Hunger Games: la ragazza di fuoco" e "Hunger Games: il canto della rivolta 1/2".

Le 600 pagine di racconto iniziano con Snow, che ha appena 18 anni, ed è un giovane rampollo caduto in disgrazia. La sua ancora di salvezza gli viene offerta quando fa il mentore negli Hunger Games. Da qui si troverà a fare i conti con il tributo femmina Lucy Grey, una delle più deboli di tutti i giochi.