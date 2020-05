Sarah Altobello e l'ipnosi hot di Giucas Casella

L’ex naufraga Sarah Altobello ha tenuto compagnia ai suoi 220mila follower con una diretta Instagram davvero singolare. La showgirl ha infatti chiamato in diretta Giucas Casella, illusionista da anni noto soprattutto per le sue partecipazioni ad alcuni programmi televisivi.

Dopo aver scherzato un po’ insieme, Sarah ha deciso di accettare l’invito di Giucas e di sottoporsi a ipnosi. A quando pare, i poteri del mago funzionano anche online: la showgirl è infatti ben presto caduta in trance. In seguito Casella le ha fatto credere di avere un gelato in mano e l’ha invitata a gustarlo: Sarah ha eseguito e ha iniziato a leccarsi il pollice in modo molto malizioso ed equivoco. Il siparietto è diventato davvero hard quando Giucas le ha detto che il gelato si stava sciogliendo e che dunque avrebbe dovuto sbrigarsi a mangiarlo.

“AmorMiiiii sto davvero sblandata ed ecco fatta per la prima volta nella mia vita l’Ipnosi al gelato – ha scritto Sarah su Instagram nel suo slang spiritoso - È stato un momento meravigliouso. Rivedendolo mi fan un certo effetto madoooooo ovviamente sempre un basso profail io ...CHIUOCH allo stato puro grazie”. Il siparietto hot ha davvero fatto divertire i suoi fan.