Il controller DualSense della PS5 consentirà di percepire persino la pioggia

L’uscita della PlayStation 5 si avvicina e le anticipazioni che la riguardano non fanno che incuriosire i tanti gamers che attendono di poter giocare alla nuova consolle. Ciò che sta creando maggiore attesa è il nuovo controller, il DualSense che, grazie a un sistema aptico di ultima generazione, consentirà di vivere un’esperienza di gioco davvero immersiva.

Il controller, ad esempio, consentirà persino di percepire le gocce di pioggia che cadono all’interno di un’ambientazione di gioco: ciò sarà possibile grazie a una combinazione dell’audio della consolle, dell’altoparlante integrato e della tecnologia di vibrazione modulabile che attiverà anche il senso del tatto.

L’anticipazione arriva dal musicista Austin Wintory e dal designer Mike Bithell, autori di giochi come Volume e John wick Hex: intervenendo nel popolare podcast di Alanah Pierce, i due hanno spiegato che la nuova consolle consentirà non solo di ascoltare ma anche di percepire per l’appunto.

Oltre a queste novità, il DualSense avrà un microfono che consentirà il controllo vocale e la comunicazione con altri giocatori durante il multiplayer senza bisogno di un headset esterno; infine, ci sarà anche il tasto “crea” per realizzare contenuti durante il gioco e condividerli poi con gli amici.