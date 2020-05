Ritrovato il cadavere di Shad Gaspard: il wrestler è annegato per salvare il figlio

La star del wrestling, nonché attore in “Black Panther”, Shad Gaspard, è morto all’età di 39 anni. Il campione era disperso da domenica quando, insieme al figlio di 10 anni e agli amici, era andato a Venice Beach, in California, per rilassarsi e fare una nuotata.

Purtroppo, però, il mare era molto mosso e le forti correnti hanno creato qualche difficoltà al gruppo di amici. In particolare, il figlio del wrestler stava per annegare e Shad ha aiutato i bagnini a salvarlo ma poi di lui si sono perse le tracce.

Per tre giorni bagnini e sub hanno cercato l’uomo, anche con l’aiuto degli elicotteri, ma senza ottenere risultati. Più passavano le ore e più cresceva l’angoscia che Gaspard non fosse sopravvissuto. Purtroppo ieri, proprio dopo lo stop alle ricerche, è arrivata la conferma della tragedia: un uomo che faceva jogging ha notato il cadavere in acqua e ha subito avvisato la Polizia. In seguito la famiglia ha effettuato il riconoscimento del corpo e così il wrestler è stato dichiarato morto. Shad se n’è andato da eroe, perché è annegato pur di salvare suo figlio.