L'attore 29enne Hagen Mills si è suicidato dopo aver sparato all'ex compagna

L'attore di Hollywood Hagen Mills si è sparato dopo aver tentato di uccidere la sua ex compagna e madre di sua figlia, Erica Price (34 anni).

Secondo le ricostruzioni, l'attore, noto per aver recitato in “Baskets”, “Justified” e “Swedish”, si era recato nella casa della madre di lei a Mayfield nello stato del Kentucky. Quando Erica è arrivata, Mills le ha sparato due volte, colpendola ad un braccio e al petto, ma senza riuscire ad ucciderla. Poi avrebbe rivolto la pistola contro se stesso e si sarebbe sparato. Intanto Erica è riuscita a chiamare la polizia.

La madre di Erica e la bambina di 4 anni, entrambe presenti in casa al momento dell'incidente, sono rimaste fortunatamente illese. Erica è stata porta in ospedale, dove è stata ricoverata in condizioni stabili.

Dopo il tentato omicidio è stata creata una raccolta fondi su GoFundMe per supportare Erica Price, che avrà bisogno di cure mediche per le lesioni subite durante l'aggressione.

Mills aveva avuto già molti problemi con la legge e vantava un lungo elenco di precedenti per droga ed episodi di violenza. L'attore era stato rilasciato solo lo scorso 9 maggio su cauzione dopo aver aggredito, stuprato e sodomizzato una donna.

(Credits photo: Facebook)