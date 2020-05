Multe fino a 3mila euro e sospensione licenze per limitare la movida fuori controllo

L'entrata in vigore del nuovo decreto, che consente maggiore libertà di spostamento e la riapertura di locali e ristoranti, punta molto sulla responsabilità individuale. Il Covid-19 non è ancora sconfitto e bisogna continuare a rispettare le misure anti-contagio.

Eppure in molte regioni la voglia di movida sembra aver cancellato ciò che è accaduto in questi mesi e la gente ha ripreso ad accalcarsi davanti ai locali, senza rispettare le distanze minime e senza indossare le mascherine.

Per questo la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Franco Gabrielli si sono convinti ad intervenire "prima che sia troppo tardi" assicurando il divieto di assembramento e il rispetto delle misure di distanza sociale.

Ma quali sono i provvedimenti?

Già da ieri sera, sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine delle aree più frequentate, con ronde in auto e controlli tra la gente.

da parte delle forze dell'ordine delle aree più frequentate, con ronde in auto e controlli tra la gente. Per chi non rispetta le regole di distanziamento sono previste sanzioni da 400 a 3.000 euro .

. I gestori dei locali, invece, oltre alla multa rischiano anche la sospensione temporanea della licenza .

. Oltre alle misure personali, i sindaci possono anche disporre la chiusura al pubblico di aree particolarmente a rischio dove non è possibile garantire i controlli e il rispetto della distanza di sicurezza.

Queste settimane sono fondamentali per la valutazione degli effetti della riapertura ed è fondamentale continuare ad osservare le regole. In ogni caso il ministro e il capo della polizia invitano le forze dell'ordine «ad essere severe ma comunque a comportarsi con umanità, perché più che colpire bisogna far comprendere».

