Investe un sacco della spazzatura per strada e trova 1 milione di dollari

Qualche giorno fa in Virginia è successo un fatto bizzarro. David ed Emily Schantz stavano tornando a casa e si trovavano sul loro furgoncino. A un certo punto, investono qualcosa. Non si sono subito resi conto di cosa si trattasse, guardano nello specchietto retrovisore e vedono un sacchetto della spazzatura in mezzo alla strada. Siccome le macchine deviavano per non travolgerlo, la coppia ha pensato di spostare l'immondizia sul ciglio della strada e mettere in sicurezza gli automobilisti. Quando si sono avvicinanti hanno visto, però, che dentro la busta c'erano dei soldi. Tanti soldi... 1 milione di dollari in contanti.

La donna ha raccontato l'accaduto alla stampa: "All’interno della busta c’erano dei pacchetti di plastica, e venivano indirizzati con qualcosa che diceva cassa di sicurezza".

David ed Emily hanno deciso di andare alla Polizia a denunciare il ritrovamento. Ora sono in corso le indagini per capire di chi sono questi soldi, perché erano in mezzo alla strada chiusi in un sacchetto di plastica. L'ipotesi più probabile è che la busta sia caduta da un portavalori del servizio postale degli Stati Uniti, diretto in banca.