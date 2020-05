Donna italiana vince un quadro di Picasso alla lotteria

Claudia Borgogno è la fortunata vincitrice di un quadro di Picasso dal valore di oltre un milione di euro. La donna è riuscita ad aggiudicarselo grazie a un biglietto della lotteria che le ha donato il figlio, che lo aveva acquistato per 100 euro per un'iniziativa benefica dell’associazione francese “Aider les autres”. Lo scopo dell’ente è quello di raccogliere fondi per alcuni progetti umanitari: i gestori hanno così lanciato il progetto “1 Picasso per 100 euro”, con il quale sono riusciti a raccogliere più di 5 milioni di euro con biglietti venduti in vari paesi, soprattutto in Francia, Stati Uniti e Svizzera.

La vincitrice vive a Ventimiglia e si è detta molto contenta di questa vincita, non avendo mai vinto nulla in vita sua. Il biglietto le era stato donato per Natale ma l’estrazione della lotteria era stata rinviata a causa della pandemia in corso.

Per quanto riguarda il quadro, si tratta della “Natura morta” che Picasso ha dipinto a olio nel 1921. L’opera riporta anche la firma dell’artista e la data: si tratta di una composizione geometrica che rappresenta un pezzo di giornale e un bicchiere di assenzio. A mettere a disposizione l’opera per la lotteria è stato il miliardario e collezionista David Nahmad, che per la cessione del quadro otterrà 900mila euro.