In bikini sotto la tuta anti-Covid trasparente, infermiera si giustifica: "Avevo caldo"

Un'infermiera di un reparto Covid per soli uomini in Russia si è presentata ai pazienti indossando solo biancheria intima sotto la tuta protettiva trasparente.

L'episodio è accaduto nell'ospedale di Tula, una città di circa 500mila abitanti circa 200 km da Mosca. La foto dell'infermiera, scattata da uno dei pazienti e pubblicata in rete, è diventata immediatamente virale, facendo il giro dei social e di diverse testate.

