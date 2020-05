Ragazza francese trova il messaggio di un italiano in una bottiglia, ora cerca l’autore

La storia di Océane Bazantay sembra l'inizio del film “Le parole che non ti ho detto”: proprio come la protagonista di quella pellicola e dell'omonimo romanzo di Sparks da cui è stata tratta, infatti, questa ragazza francese ha trovato sulla spiaggia una bottiglia contenente un messaggio e adesso vuole sapere chi è l’autore.

La giovane ha trovato l’oggetto sulla spiaggia di La Franqui mentre stava passeggiando il giorno dopo la fine del lockdown: la bottiglia era chiusa con un tappo di sughero e conteneva un pezzo di carta arrotolato. Incuriosita, Océane l’ha aperta e sul foglio di carta ha letto queste parole: “La vita è bellissima, se te la sai godere”. Questa frase soprattutto nel periodo triste che stiamo vivendo, sembra quasi un incoraggiamento, una spinta per andare avanti.

Per ritrovare l’autore, la giovane ha lanciato un appello sui social in ben tre lingue diverse: “Cari amici italiani, potete aiutarmi? Chi ha scritto questo messaggio? – si legge nel post - Stamattina, quando sono andata a fare una passeggiata in spiaggia, ho trovato questa bottiglia, con questa bellissima citazione, proveniente direttamente dall’Italia. Con il lockdown, mi ha scaldato davvero il cuore. Grazie per avermi fatto sorridere”. La sua storia sta facendo il giro del web e la sua speranza è di poter davvero conoscere l’autore di quel bel messaggio.