La FIGC dice sì alla ripresa dei Campionati di Serie A, B e C: ora la decisione spetta al Governo

La FIGC si è espressa sulla ripresa dei Campionati e ha deciso che la Serie A, la Serie B e la C potranno tornare in campo: la chiusura della stagione è stata fissata per il 31 agosto e a fermarsi saranno dunque solo le squadre dilettanti.

Adesso, è proprio il caso di dirlo, la palla passa al Governo che dovrà decidere se avvallare o meno questa decisione. Ovviamente tutto dipenderà anche dall’andamento della pandemia; resta da capire come gestire eventuali nuovi contagi tra gli sportivi, considerando che finora si è parlato di quarantena obbligatoria di tutta la squadra nel caso venga trovato anche un solo giocatore positivo al test per il Covid-19.

Nel malaugurato caso in cui si arrivi a un nuovo stop, la FIGC ha pensato anche a dei playoff oppure a un’ultima soluzione, ossia il congelamento della classifica. Al momento, insomma, l’unica cosa certa è che a fermarsi definitivamente per questa stagione saranno i dilettanti.

La speranza è quella di poter far finire la stagione dei professionisti sul campo, soprattutto per evitare problemi per quanto riguarda la questione promozioni e retrocessioni. Ad ogni modo, se tutto andrà come previsto dalla FIGC, le partite andranno concluse entro il 20 agosto, mentre il 31 agosto sarà il termine legale della stagione sportiva. La Serie A vorrebbe ripartire il 13 giugno, ma al momento questa ipotesi sembra esclusa, visto che il Governo ha decretato lo stop di tutte le attività agonistiche fino al 14 giugno. L’ipotesi è di uno slittamento di un’altra settimana, mentre i giocatori intanto chiedono almeno un mese per rimettersi in forma con gli allenamenti, visto che ancora molti non hanno ripreso il lavoro.