Multa di 400 al titolare di un bar per una foto con i dipendenti

È accaduto a Pordenone, dove il titolare di un locale si è visto recapitare una multa di 400 euro per aver scattato una foto-ricordo della "fase 2" con i propri dipendenti.

Il protagonista della storia è Andrea Esposito che, intervistato, ha confessato che inizialmente aveva pensato che si trattasse si uno scherzo. Ma purtroppo non era così.

Lo scorso martedì 19 Andrea è stato sanzionato dagli agenti della questura di Pordenone per aver violato l'articolo 4 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 e la relativa ordinanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: in altre parole, scattando quella foto il giorno prima non ha rispettato e fatto rispettare nel suo locale le misure di distanziamento sociale.

Andrea ha raccontato di aver accettato, forse un po' ingenuamente, di scattare quella foto per ricordare il momento: uno scatto che li ritrae uno accanto all'altro, finalmente dietro al bancone del bar dopo settimane di chiusura.

Dal momento della riapertura le forze dell'ordine in servizio di vigilanza stanno lavorando senza sosta per evitare assembramenti, in particolare nelle zone della movida e del centro, verificando il rispetto del distanziamento e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

(Credits photo: messaggeroveneto.gelocal.it)