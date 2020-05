Bianca Atzei positiva al test sierologico ma il compagno no... e lui ci scherza su

Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti si sono sottoposti al test virologico, che mira a individuare la presenza di anticorpi al Covid-19 nel sangue. La coppia ha avuto una sorpresa, però: lei è risultata positiva e lui negativo, nonostante abbiano passato tutto il tempo del lockdown insieme in casa. "È incredibile, neanche farla contagiare è servito a liberarmi di lei", ha detto in maniera scherzosa il compagno della cantante.

La positività a questo tipo di test indica la possibilità di essere entrati in contatto con il virus e, quindi, di aver sviluppato gli anticorpi come risposta immunologica dell'organismo. E sembra strano, appunto, come due persone che abbiano passato tutto questo tempo a stretto contatto abbiamo avuto risultati opposti.

La coppia sta insieme da oltre un anno e sono molto felici. Aggiornano continuamente i fan su Instagram con foto che li ritraggono sorridenti e innamoratissimi. Tutto è iniziato a maggio del 2019, quando sono stati paparazzati a Milano. La cantante e l'inviato delle Iene hanno dato ufficialità della storia a luglio. Bianca lo ha anche presentato ai genitori in quell'occasione e dell'incontro ha rivelato: "Per una cena con i miei genitori e lui si è presentato in boxer e ciabatte, ma la mamma e li papà l’hanno presa tranquillamente perché lo conoscevano già per il suo lavoro".