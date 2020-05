Vincenzo De Luca diventa un videogame: "DeLucarun" fa impazzire il web

Il governatore della Campania conquista ancora una volta il web, questa volta trasformandosi in un personaggio dei videogiochi in stile Super Mario per combattere il coronavirus.

Il videogioco, rigorosamente gratuito, si chiama “DeLucarun” ed è prodotto dalla DigiLab Software. Nel gioco la missione del governatore, vestito da idraulico proprio come Mario Bros, è quella di raccogliere mascherine correndo sul lungomare di Napoli, saltando sulle pizze ed evitando i runner (anche detti "cinghialoni") potenzialmente infetti che corrono senza mascherina e altri ostacoli come il premier Giuseppe Conte, Salvini e Feltri.

Il gioco si può comandare con un semplice tap: ad ogni salto il governatore pronuncia la parola "tamponi" con la sua voce reale registrata e quando si perde, scontrandosi con un ostacolo, il giocatore può ascoltare una delle sue frasi più celebri.

Appena lanciato, il gioco è stato preso letteralmente d'assalto da nostalgici nerd e semplici curiosi, tanto da renderlo inaccessibile. La simpatia di De Luca continua a conquistare il popolo della rete che ora potrà aiutarlo perfino a portare a termine la sua impresa!

(Credits photo: digilabsoftware.altervista.org)