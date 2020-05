Chiara Ferragni convertita all'Islam sui manifesti provocatori del Banksy torinese

Questa notte centinaia di manifesti sono comparsi nel vie del centro di Torino. Raffigurano una Chiara Ferragni inedita, vestita secondo le regole della tradizione musulmana, con in mano una confezione dei biscotti che portano la sua firma ed una fase provocatoria: "Siete sicuri di essere realmente liberi?”.

Si tratta dell'ultima provocazione dell'artista Andrea Villa, conosciuto come il Banksy torinese.

La rappresentazione prende spunto dalla conversione (tanto dibattuta) di Silvia Romano e intende far riflettere sulla presunta superiorità dell'Occidente.

L'artista evidenzia che "non siamo una società più libera, siamo solo una società diversa" e pone una domanda all'osservatore: «Tu pensi che la cultura islamica sia inferiore, poiché limita il ruolo della donna? Ma la libertà non è data solamente dal vestito, ma anche dalla posizione sociale e il ruolo che l’essere umano ha nel presente». E aggiunge: «Le donne occidentali non sono molto più libere di quelle islamiche, poiché devono sottostare ai dettami dell’estetica consumistica».

L'artista sottolinea che il velo indossato dalle donne islamiche nasconde il corpo e fa emergere la personalità, mentre nella nostra cultura la donna viene giudicata per la sua apparenza. Per un aspetto che deve sottostare a precisi dettami estetici. Questo finisce con l'omologare le donne, rendendole tutte uguali "creando lo stesso effetto omogeneo del chador. Un velo invisibile e non percepito, l’altro lato della stessa medaglia".

(Credits photo: quotidianopiemontese.it)