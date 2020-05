Nasce una challenge che offende le persone autistiche e Tik Tok interviene

Non è raro che il mondo dei social network venga associato ad episodi di odio e bullismo e le polemiche sono frequenti.

L'ultima riguarda una challenge che si è recentemente diffusa su TikTok scatenando l'indignazione di tantissimi utenti. Si tratta dell'#autismchallenge, una sfida che consiste nel produrre dei video "divertenti" imitando persone affette da autismo.

La diffusione del trend ha scatenato (giustamente) le proteste di attivisti, persone disabili e genitori di bambini affetti da autismo che hanno definito "vile e disgustoso" questo "gioco".

Molti utenti si sono ribellati, facendo notare che questi video non solo sono offensivi, ma rafforzano stereotipi dannosi sull'autismo, vanificando il lavoro di associazioni e genitori che lottano ogni giorno per combattere la stigmatizzazione.

L'Autism Society of America ha dichiarato: "Ogni individuo, indipendentemente dalla neuro-diversità, dovrebbe essere trattato con dignità e rispetto. Chiediamo che TikTok intraprenda le azioni necessarie per porre fine a questa sfida offensiva e si scusi con le comunità disabili per questo vergognoso episodio".

TikTok non ha tardato a dare una risposta, intervenendo con la rimozione dei video e dell'hashtag, evidenziando che questi contenuti non sono conformi ai suoi valori e codici di condotta.

Intanto sul social, in risposta al trend vergognoso, hanno cominciato a circolare dei video con l'hashtag #actuallyautistic prodotti da persone affette da autismo che denunciano l'accaduto.

(Credits photo: getty)