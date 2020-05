Record d'asta per le Air Jondan 1 indossate dal cestista: 511mila euro

Le scarpe indossate dal cestista Michael Jordan nel 1985 nella prima stagione NBA con i Chicago Bulls sono state battute all'asta per una cifra record: ben 560mila dollari, ovvero 511mila euro. Si tratta delle Nike Air Jordan 1, che il campione ha anche autografato. La casa d'aste britannica Sotheby’s supera così anche il predente record per un paio di scarpe da ginnastica, che era di 437mila dollari per le Nike "Moon Shoe".

Il fortunato si è portato a casa un pezzo della storia della pallacanestro mondiale, un cimelio da conservare con gelosia. Hanno partecipato molte persone, provenienti da 10 paesi diversi, sparsi in 4 continenti. Tutti ricordano queste iconiche sneakers, bianche e rosse con il baffo nero. In tutto il mondo sono conosciute anche come "The One".

Durante l'asta è andato in onda l'ultimo episodio del docufilm, dedicato proprio a Michael Jordan e alla sua carriera nei Chicago Bulls, dal titolo "The Last Dance". Sarebbe stato proprio questo a far lievitare così tanto la proposta: negli ultimi 20 minuti, infatti, è salito di 300mila dollari.