Pac-Man compie 40 anni: ecco perché ha quella forma

Dopo i 35 anni di Supermario, adesso è un altro grande personaggio dei videogames a compiere gli anni: stiamo parlando di Pac-Man, creato ben 40 anni fa dalla mente di Toru Iwatani. Forse, però, non tutti sanno in quale modo l’ideatore del videogioco ha avuto l’ispirazione per creare quello che sarebbe diventato uno di personaggi dei videogiochi più amati di sempre.

Era il 22 maggio del 1980 quando Iwatani si trovava a una cena: a un certo punto, da una pizza fu tolta una fetta e l’uomo nella forma rimasta nel piatto intravide quello che poi sarebbe diventato il simbolo universale del mondo dei videogames. Qualche anno dopo il designer spiegò: “In giapponese il carattere per indicare la bocca è un quadrato. Non è tondo come una pizza, ho deciso io di arrotondarlo”.

Ma quella della pizza non è l’unica curiosità sull’origine dell’amato personaggio: il nome che conosciamo noi oggi arrivò qualche mese più tardi, mentre all’inizio fu chiamato “Pakku-Man”, derivato di “paku-paku”, suono onomatopeico che in giapponese ricorda il chiudere e aprire la bocca continuamente e che viene riprodotto nel gioco stesso. Negli Stati Uniti il gioco prese il nome di “Puck Man”, ma ricordava troppo la nota parolaccia che inizia con la f e così fu cambiato in Pac-Man.

Iwatani aveva concepito questo gioco pensando anche alle donne: in quel periodo, infatti, i giochi di guerra stavano spopolando e lui pensò fosse giusto dedicare un videogioco anche alle donne o, in generale, a chi non amasse i giochi violenti. Nel 1982 fu creata così anche la versione femminile del personaggio, ovvero Ms. Pac-Man, con tanto di rossetto e fiocco in testa. Ben presto il successo del gioco originale fu planetario, al punto da entrare nel Guinness dei Primati come l’arcade più diffuso di sempre. Per il quarantesimo anniversario dalla sua nascita, in Giappone erano stati programmati vari eventi, ma purtroppo sono stati rimandati a causa della pandemia in corso. In compenso, è uscito un brano musicale dal titolo “Join the Pac” del DJ nipponico Ken Ishii per celebrare questa ricorrenza importante nel mondo dei games.