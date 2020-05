“Mi ha afferrato il pene": giocatore di football molestato in aereo fa causa alla United Airlines

Un giocatore della NFL (National Football League) ha fatto causa alla United Airlines dopo essere stato molestato sessualmente da una donna di mezza età durante un volo. A riportare la notizia è stato il New York Times.

L'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 10 febbraio, durante un volo da Los Angeles a Newark. Il giocatore di football americano, che viaggiava con un compagno, era seduto sul sedile centrale in una fila di tre posti, mentre la molestatrice era seduta al lato del finestrino.

Secondo quanto dichiarato dalla vittima, ad un certo punto la donna ha cominciato a stuzzicarlo, poi lo ha molestato. Il giocatore, nella sua testimonianza depositata al tribunale di Los Angeles, ha riferito che la donna "gli ha afferrato il pene senza che lo volesse" e gli ha strappato la mascherina dalla faccia (riferendosi probabilmente alla mascherina che si usa per dormire).

Il giocatore, di cui non si conosce il nome (si sa soltanto che è afroamericano), ha raccontato di aver chiesto più volte l'intervento degli assistenti di volo e che questi non hanno fatto niente. Anzi, la sua reazione avrebbe perfino finito col solleticare ulteriormente le fantasie della donna. Per questo lui e il suo compagno hanno fatto causa alla compagnia per aggressione sessuale e negligenza.

La United Airlines si è invece difesa sostenendo in una nota pubblica che gli assistenti di volo sono intervenuti indicando un altro posto dove far accomodare il giocatore. La compagnia ha anche tenuto a precisare: “la sicurezza e il benessere dei nostri clienti è sempre la nostra massima priorità”.

