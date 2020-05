Questo adorabile marsupiale color oro trovato in Australia è identico a Pikachu

Qualche tempo fa alla "Boronia Veterinary Clinic And Animal Hospital", una clinica veterinaria australiana, è arrivato un paziente molto speciale.

Si tratta di un cucciolo di tricosuro volpino (Trichosurus vulpecula), un marsupiale notturno molto diffuso sul territorio. Ma l'esemplare in questione, a differenza di tutti gli altri, ha una colorazione rarissima della pelliccia, che tende al color oro.

In molti hanno notato subito che il piccolo e delizioso opossum somiglia tantissimo ad un famoso Pokemon, infatti è stato chiamato Pikachu.

Gli specialisti della clinica hanno spiegato che il suo mantello eccezionalmente chiaro è dovuto ad una rara mutazione genetica, che però lo rende molto visibile ai predatori.

Il piccolo, che al momento del salvataggio aveva appena 5 mesi, era probabilmente caduto dalla schiena della madre. Una volta curato dai veterinari, è stato portato in un rifugio per la fauna selvatica, dove non avrà problemi con i predatori.

(Credits photo: Facebook/boroniavetclinic)