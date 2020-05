Avatar: ricominciano le riprese dei 4 sequel

Con la riapertura delle attività, tornano anche i set cinematografici, che avevano subito uno stop per via del Covid-19. Tra questi c'è anche la produzione dei sequel di Avatar. La macchina si è, quindi, rimessa in moto e potranno ripartire le riprese della pellicola, che si svolgeranno in Nuova Zelanda.

Il produttore del film, Jon Landau, ha dichiarato: "I nostri set di Avatar sono pronti - e non potremmo essere più entusiasti di tornare in Nuova Zelanda la prossima settimana. Date un'occhiata al Matador, una nave di comando ad alta velocità (in basso) e al jetboat Picador (in alto) - non vedo l'ora di condividere altro dal set".

I film in produzione sono ben 4 e a dirigerli sarà James Cameron, che tra gli altri è stato il regista anche di "Titanic". Tutto si era fermato a marzo scorso: ora, però, la Nuova Zelanda ha approvato nuovi protocolli di sicurezza e la macchina da presa può tornare a girare. Avatar 2 è previsto per la fine del prossimo, poi ogni due anni usciranno gli altri 3, fino al 2027.