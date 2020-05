Questa donna utilizza le porte delle case delle bambole per coprire le prese elettriche della sua casa

Durante la quarantena tante persone hanno approfittato del tempo a disposizione per fare dei piccoli lavoretti in casa, quelli che magari rimandavano da anni. Tanti altri, invece, hanno dato libero sfogo alla propria creatività, realizzando idee originali con le quali decorare la propria abitazione.

Ad esempio Cristina, un utente del sito Imgur, ha avuto un’idea davvero carina che è stata subito copiata da tante altre persone: utilizzando delle piccole porticine destinate, in realtà, a far parte di una casa delle bambole, la donna ha realizzato delle meravigliose coperture per le prese elettriche della sua casa. Oltre a essere utili a coprire le prese, le porticine sono dei veri e propri complementi d’arredo: sono rifinite nei minimi dettagli e sono dotate persino di un tappetino con la scritta “Benvenuto” davanti, e una piccola chiave nascosta sotto di esso.

“La mia casa è piena di decorazioni originali – ha detto la donna a boredpanda.com – ho sempre amato le miniature e le case delle bambole. Sono nota per indossare un mini tazzina da tè come anello. Ho preso la tazzina dall’arredamento di una casa delle bambole e l’ho attaccata all’anello”. Le foto della meravigliosa creazione di Cristina sono subito diventate virali.