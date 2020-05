Brumotti, aggredito di nuovo, racconta sui social la sua verità

Vittorio Brumotti da tempo si occupa di raccontare ciò che accade in alcuni dei luoghi più difficili delle periferie delle città italiane, ovvero le piazze di spaccio. Proprio a causa del suo impegno nel denunciare queste situazioni, l’inviato di “Striscia la notizia” è stato più volte aggredito dai malviventi spacciatori.

L’ultima aggressione è avvenuta sabato 23 maggio, quando l’inviato è stato colpito a volto con un bastone a Porta Venezia a Milano, proprio perché stava conducendo un’inchiesta sullo spaccio che purtroppo avviene proprio al centro del capoluogo lombardo. Brumotti è così finito all’Ospedale Niguarda di Milano, per fortuna in codice verde.

In seguito è stato lui stesso a raccontare come sono andate le cose con un video pubblicato su Instagram. “Amici di Striscia, sto bene – ha spiegato - Oggi è andata un po’ così. Mentre documentavo l’ennesimo spaccio in pieno centro di Milano, fiumi di cocaina, dove ho documentato quasi 70 spacciatori che vendono morte sotto gli occhi di tutti, ad un certo punto, hanno iniziato a lanciare pietre, bottiglie. Per far sì che nessuno si facesse male, mi sono allontanato, ma si sono organizzati e sono arrivati di colpo, rubandomi l’attrezzatura, prendendo il mio bastone, spaccandomelo sulla mascella. Per fortuna, sono fatto di vibranio e sto bene. Hanno cercato di intimorirmi, ma andiamo avanti, andremo avanti perché la droga è una m***a – ha concluso - Sto bene, ragazzi, ci vediamo tra qualche giorno in tv”.