Posta foto di baci sui tetti: atleta iraniano di parkour arrestato per comportamenti anti-islamici

Alireza Japalaghy è un acrobata ed influencer iraniano molto seguito sui social network per la sua abilità di eseguire salti spericolati e spettacolari tra i grattacieli di Teheran.

Ma qualche giorno fa (il 12 maggio) il 28enne ha fatto qualcosa che ha infastidito non poco le autorità: ha postato sui suoi canali social (dove è seguito da oltre 137mila followers) una serie di scatti e video intitolati "Tramonto su Teheran". In queste foto l'atleta, tra pericolose acrobazie, abbraccia e bacia una ragazza (in abbigliamento sportivo e senza velo) sui tetti.

Il 17 maggio Alireza posta una storia in cui racconta di essere stato convocato dalla Polizia e aggiunge: «Non ho paura. Se vogliono arrestarmi devono solo venire qui e fare quello che vogliono». Mentre il 18 maggio è il fratello dell'atleta a raccontare sui social che Alireza è stato prelevato a casa sua con la forza e arrestato, con l'accusa di aver condiviso comportamenti "anti-islamici". Secondo il codice penale islamico, foto di quel tipo promuovono «la corruzione e la prostituzione online».

Il capo della Polizia di Teheran ha confermato la notizia dell'arresto, aggiungendo che presto anche la ragazza sarà arrestata e di loro si occuperà la magistratura.

Ovviamente quello di Alireza non è il primo caso di questo tipo. Ma questa volta si è scatenata la reazione dei fan che, per protesta, hanno iniziato a condividere i suoi scatti.

(Credits photo: bbc.com)