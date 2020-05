Morta per cyber-bullismo la wrestler Hana Kimura: aveva solo 22 anni

Poco prima di morire aveva pubblicato sui social messaggi inquietanti, che a posteriori fanno pensare a un suicidio. Il 23 maggio scorso, Hana Kimura, nota wrestler giapponese è stata trovata priva di vita: aveva solo 22 anni. A dare la notizia l'agenzia della ragazza, che ha chiesto ai fan di rispettare il dolore e la memoria di Kimura. Non sono ancora note le cause del decesso: l'ipotesi è quella che la giovane si sia tolta la vita perché vittima di cyber-bullismo. Era famosa anche per aver partecipato al reality "Terrace House", in onda su Netflix.

Venerdì scorso, Hana ha pubblicato una storia su Instagram, insieme al suo gatto, con la scritta "Addio". Ma non solo, su Twitter aveva pubblicato foto di autolesionismo, accompagnate dal seguente messaggio: "Volevo solo essere amata. Non voglio più essere un essere umano". Gli hater sui social non le davano tregua e per questo motivo lei era molto scossa.

In molto hanno espresso il loro dolore per la morte di questa ragazza dai capelli rosa: grande forza sul ring e grande fragilità nella vita. Tessa Blanchard, campionessa mondiale di Impact, ha commentato così la morte di Hana: "Mi spezza il cuore il modo in cui le persone crudeli possono esprimersi sui social media". Al coro si è aggiunto anche il giornalista sportivo Adam Pacitti: "Spero che ciò serva a ricordare che le interazioni sui social media possono avere un grave effetto sulla salute mentale di chiunque, non importa chi siano".