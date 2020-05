“Tassa Covid”: su molti scontrini spunta un extra da 2 a 4 euro per la sanificazione

È stata soprannominata "tassa Covid" e si tratta di un contributo extra recentemente comparso su alcuni scontrini con tanto di voce a parte.

Questo extra, che oscilla tra i 2 e i 4 euro, viene richiesto da alcuni commercianti per far fronte alle spese di sanificazione e messa in sicurezza dei locali, riaperti solo da qualche giorno dopo il lungo lockdown.

Al Codacons, che ha presentato due esempi di scontrini relativi ad un centro estetico ad un parrucchiere per donna, sono recentemente giunte numerose segnalazioni di questo tipo, come anche di alcuni centri estetici che impongono ai clienti l'utilizzo obbligatorio di kit di sicurezza (che devono essere acquistati dal cliente al costo di 10 euro).

Sulla questione è intervenuta anche l’Unione nazionale consumatori il cui presidente, Massimiliano Dona, ha parlato di "una prassi scorretta che si sottrae forse anche da un punto di vista fiscale alla somma dovuta al consumatore”.

