Palestre, piscine e non solo: ecco tutte le attività che riaprono oggi, 25 maggio

Dopo gli stabilimenti balneari, i bar, i ristoranti e i negozi, che hanno potuto riaprire i battenti già lo scorso 18 maggio, oggi 25 maggio riaprono molte altre attività: come le palestre, le piscine e i centri sportivi, a cui si aggiungono anche scuole guida, lunapark, parchi acquatici e agriturismi.

Mentre resta comune a tutto il Paese l'obbligo di rispettare il distanziamento sociale e l'uso di dispositivi di protezione individuale negli spazi chiusi, le riaperture presentano però delle necessarie differenze in alcune regioni.

In Lombardia, ad esempio, la riapertura di palestre e piscine è stata posticipata al 31 maggio. Data che potrebbe essere ulteriormente rimandata in base alla curva dei contagi.

In Veneto, invece, hanno potuto riaprire i battenti numerose attività, come i parchi tematici, le aree gioco all'aperto per bambini, i centri sociali e i circoli culturali, i centri commerciali e le strutture ricettive, i noleggi di auto, bici e moto, gli informatori medici.

In Emilia-Romagna riaprono le strutture ricettive, i parchi tematici acquatici, i giardini zoologici e i luna park, nel rispetto della distanza di sicurezza e di igiene.

In Trentino riaprono centri sportivi, piscine e scuole guida e il presidente della Provincia preannuncia anche la prossima apertura di cinema, teatri e sale da concerto.

